Экспресс-тесты на коронавирус в ТЦ и МФЦ Москвы сдали уже 13 тысяч человек

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В столичных торговых центрах (ТЦ) и центрах госуслуг прошли экспресс-тестирование на коронавирус уже 13 тысяч человек. При этом 95 процентов результатов оказались отрицательными, заявила в пятницу, 15 октября, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что ПЦР-тесты выявили коронавирус у 440 человек.

— При получении положительного экспресс-теста мы сразу же на месте проводим ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза. Сейчас ПЦР готов у 560 человек, из них у 78 процентов — у 440 граждан — уже подтвердился диагноз. Таким образом мы смогли выявить заболевание на раннем этапе и не допустить дальнейшее распространение инфекции, — передает ее слова РИА Новости.

До этого в десяти московских школах началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим.

О старте пилотного проекта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 сообщила в среду, 13 октября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.