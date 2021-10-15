Выставка «Про/сто» откроется в Литературном музее

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 15с1 Карта всех событий

Доходный дом Любощинских — Вернадских представляет выставку к столетию Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля «Про/сто».

Собрание музея насчитывает более полумиллиона реликвий, представляющих несколько столетий истории российской литературы, книжности и культуры чтения. Экспозиция условно поделена на несколько разделов: начало формирования первых собраний, драматичные события истории музея, эпоха создания сети мемориальных домов-музеев и время возвращения к концепции главного литературного музея страны.

Посетители увидят самые яркие предметы из наиболее значимых музейных коллекций: рукописи И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, А. А. Блока, А. Н. Островского, С. А. Есенина; легендарный перстень Д. В. Веневитинова, кольца В. В. Маяковского и Л. Ю. Брик, браслеты М. И. Цветаевой и другие личные вещи литераторов; прижизненные издания классиков отечественной словесности; работы Н. И. Альтмана, Б. М. Кустодиева, С. Ю. Судейкина, А. Г. Тышлера; рисунки К. Н. Батюшкова и М. Ю. Лермонтова, один из первых вариантов «Черного квадрата» К. С. Малевича.

Завершает экспозицию зал с экспонатами, которые впервые будут представлены публике.

Выставка открыта с 16 октября по 27 марта 2022 года, сообщается на сайте музея.