Диетолог Гинзбург назвал главный продукт для долголетия

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о свойствах имбиря, благотворно влияющих на наш организм.

— Имбирь — это главный продукт для долголетия. Имбирь обладает противовоспалительным эффектом, эффектом самоочищения клеток, то есть аутофагией. Все процессы, которые лежат в основе старения, имбирь может перекрывать. Он стимулирует образование коллагена и замедляет его деградацию, а это замедляет старение. Также имбирь ускоряет заживление ран и ссадин. Порошок из имбиря, добавленный в мазь, усиливает регенеративный эффект и дает антисептическое действие, — объясняет эксперт в эфире программы «О самом главном».

Также имбирь благотворно сказывается на фигуре: он стимулирует расход энергии, повышает активность адреналина, снижает аппетит и повышает общий тонус организма. Скорость обмена веществ при употреблении увеличивается на 10 процентов.

— Имбирь — это один из факторов, который защищает клетки иммунной системы от вируса. Поэтому он может применяться в пик эпидемии, — рекомендует врач.

В сутки для обеспечения хорошего самочувствия человеку необходимо два грамма имбиря.

Ранее доктор Гинзбург назвал продукты для борьбы с йододефицитом.