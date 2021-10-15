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Программа «В крестьянском доме жили-были» пройдет в Галерее Глазунова

Ольга Маркова

Развлечения
Программа «В крестьянском доме жили-были» пройдет в Галерее Глазунова
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Волхонка, 13 Карта всех событий

Галерея Ильи Глазунова до 12 декабря приглашает москвичей на программу «В крестьянском доме жили-были».

Интерактивная экскурсия знакомит с крестьянским бытом XIX начала XX веков. Здесь можно узнать, как жили русские крестьяне, чем они занимались и как одевались, представить себя обитателями крестьянского дома, узнать, почему он называется избой и что в нем самое главное.

Участники программы познакомятся с подлинными предметами старинного быта, наполненного жизненной мудростью, а также попробуют догадаться, для чего предназначались вещи, которые давно уже вышли из обихода, но до сих пор могут научить бытовой смекалке. Некоторые из удивительных предметов можно не только потрогать, но и попробовать их использовать.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте галереи.

В Историческом музее возобновились занятия лектория «18 89». Всего в рамках программы предусмотрено пять циклов: «Русские цари и императоры: исторические портреты», «Имперский исполин Потемкин: к 230-летию со дня смерти светлейшего князя», «Знаменитости Москвы: XIX век», «На обломках империй: национальные мифы Восточной Европы» и «Новое о старом — истории, сюжеты и открытия древних цивилизаций».

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