Утверждены условия конкурса на строительство торгового комплекса в ТПУ «Лианозово»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Дубнинская улица, вл81 Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы утвердила стартовые условия открытого конкурса на строительство торгового комплекса в «ТПУ «Лианозово 2». Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 13 октября 2021 года приняла решение об утверждении стартовых условий открытого конкурса на право заключения договора купли-продажи 99 процентов доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Лианозово 2» (улица Дубнинская, владение 81, САО), — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участке в 0,4 гектара можно построить торговый комплекс не выше 15 метров. У него должна быть подземная автостоянка, а его общая площадь составит 5 830 квадратных метров.

До этого сообщалось, что торгово-развлекательный центр построят в столичном районе Косино-Ухтомский. Для поиска инвестора на его строительство Москомстройинвест объявит конкурс, а площадь будущего центра составит 37 тысяч 565 квадратных метров.