Столичные школы соблюдают все необходимые меры при тестировании детей на COVID-19

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При экспресс-тестировании детей на коронавирус в московских школах соблюдаются все необходимые санитарные меры. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в департаменте образования столицы.

— Прежде всего, хотелось бы успокоить родителей и заверить их, что в школах соблюдаются все необходимые санитарные меры, то есть тесты будут проведены в безопасных для ребенка условиях: учителя будут соблюдать все необходимые меры безопасности, в том числе им будут выдаваться маски и перчатки для проведения процедуры тестирования. Также школа по своему усмотрению может привлекать медицинский персонал для проведения тестирования, — рассказали в пресс-службе РИА Новости.

До этого в десяти московских школах началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим.

О старте пилотного проекта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 сообщила в среду, 13 октября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.