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Аналитик рассказал, как газ вытесняет с рынка уголь и нефть

Ирина Игнатенко

Экономика
Аналитик рассказал, как газ вытесняет с рынка уголь и нефть
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Природный газ становится основным видом сырья для производства электроэнергии в мире по мере вытеснения угля и нефти и сокращения мировых запасов. Такое заявление сделалруководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Как отметил Артем Деев, цена природного газа на хабе в Нидерландах выросла после публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА. Согласно предоставленным данным, спрос на нефть будет слабым до конца года, также прогнозируется стабильное сокращение мировых запасов сырья. В подобных условиях, когда цены на нефть меняются мало, резкого наращивания добычи не предвидится, природный газ все больше становится энергетическим сырьем номер один, отмечает эксперт.

— Газ очень нужен ЕС, что в очередной раз и отражается на ценах, — пояснил Артем Деев в комментарии ФАН.

По его мнению, в условиях холодной зимы и повышенного забора сырья из хранилищ цены могут снова вырасти до 1500 долларов за тысячу кубометров или выше.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе снова превысили 1200 долларов за тысячу кубометров.

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