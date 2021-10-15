Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за коронавируса

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Санкт-Петербургский культурный форум, который должен был состояться с 11 по 13 ноября, отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в Министерстве культуры.

— С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, — приводит слова министра культуры Ольги Любимовой «Известия».

За последние 24 часа в России выявили 32 196 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. В число лидеров по числу заболевших COVID-19 вошли Москва (6631), Санкт-Петербург (2632) и Московская область (2110).

11 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не наблюдается оснований для введения общефедерального локдауна, несмотря на то что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается непростой.