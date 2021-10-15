Microsoft закрыла LinkedIn в Китае из-за «сложной операционной среды»

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Решение американской компании Microsoft закрыть социальную сеть LinkedIn в Китае является элементом внутриполитического давления на технологических гигантов. Об этом заявили несколько западных СМИ в пятницу, 15 октября.

Корпорация обосновала уход сервиса «сложной операционной средой». Она заменит его на InJobs, на котором будет доступен поиск работы без функции публикации новостей и сообщений.

Закрытие LinkedIn знаменует уход последней занимающейся социальными сетями американской компании из страны, подчеркивает Financial Times. Возможной причиной этого, по ее мнению, может быть давление на техногигантов изнутри страны: в США они получают обвинения в способствовании политический репрессиям в Китае.

Кроме того, решение Microsoft может быть обосновано напряжением в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пекином, предполагает газета. Закрытие социальной сети, уверена The Wall Street Journal, является последней главой в борьбе, с которой столкнулись зарубежные технологические компании в Китае.

С 2009 года на территории страны недоступны Twitter и Facebook, а в 2010 году под запрет попал Google. Мессенджер Signal и социальная сеть Clubhouse также оказались заблокированы в 2021 году.

Китайский интернет-регулятор в этом году обвинил лишь Microsoft из 155 приложений в «ненадлежащем сборе данных». Множество американских пользователей, по данным The Washigton Post, в недавнее время столкнулись с блокировкой профилей на LinkedIn в Китае из-за «запрещенного контента», отмечает РИА Новости.