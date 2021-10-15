Пожар произошел в административном здании на Пречистенке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Пречистенка, 16/2 Карта всех событий

В центре столицы произошел пожар в трехэтажном административном здании. Его потушили до приезда пожарных. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По словам собеседника «ВМ», в 15:23 поступило сообщение о пожаре на улице Пречистенке, дом 16, корпус 2. На 1-м этаже этого здания произошло короткое замыкание, приведшие к возгоранию. Площадь возгорания составила четыре погонных метра.

— Ликвидировано до прибытия пожарной бригады. Сведений о пострадавших не поступало, — заключил собеседник «ВМ».

Еще один пожар произошел 15 октября на газовой подстанции, расположенной на улице Грина, дом 1, корпус 8. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:40. Подача газа к станции была отключена. Сведений о пострадавших не поступало.

По словам источника «ВМ», пожар по указанному адресу имел два очага возгорания ­— сама подстанция и припаркованный рядом с ней автомобиль. В первом случае площадь возгорания оценивалась в 10 квадратных метров, во втором — в три.

В 12:37 пожар ликвидировали. Источник «ВМ» в экстренных службах отметил, что в инциденте пострадал один человек. У него ожог руки, от госпитализации пострадавший отказался.