Автомобили Собчак и ее охраны были замечены на территории ГУ Росгвардии в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красноказарменная улица, 9А Карта всех событий

Во вторник, 12 октября, Ксению Собчак допросили в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП в Сочи. Все происходило в здании ГСУ ГУ МВД по Москве. В пятницу, 15 октября, адвокат телеведущей уведомил полицейских, что она не может поехать на очную ставку по состоянию здоровья. В связи с этим ее посещение МВД в Сочи перенесено на следующую неделю.

Однако, как сообщил источник «ВМ», в пятницу, 15 октября, несмотря на свое якобы плохое самочувствие, Ксения Анатольевна посетила здание ГУ Росгвардии в Москве. Что происходило в ведомстве, доподлинно неизвестно.

Как рассказал корреспондент «ВМ», прибывший к главному зданию Росгвардии, автомобили телеведущей действительно находились на территории управления около часа.

На записи «ВМ» можно увидеть, как из главных ворот ведомства выехали два черных автомобиля, на которых обычно перемещаются телеведущая и ее охрана.

Видео: Вечерняя Москва

Автомобили с точно такими же номерами во вторник, 12 октября, удалось заснять журналистам Telegram-канала «112» около здания ГСУ ГУ МВД по Москве. На кадрах видно, как Собчак садится в одну из этих машин.

Видео: Telegram / 112

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.