Посетившая Росгвардию Собчак заявила о слежке после ДТП в Сочи

Фото: Вечерняя Москва

Телеведущая Ксения Собчак посетила главное управление Росгвардии по Москве из-за якобы слежки за ней неизвестными. Об этом «Вечерней Москве» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин в пятницу, 15 октября.

— Да, действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она, насколько мне известно, обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине, — рассказал правоохранитель.

Ведомство рекомендовало ей действовать в соответствии с законодательством, уточнил он. При наличии причин Собчак посоветовали написать заявление в органы внутренних дел, заключил Грибакин.

Напомним, 15 октября адвокат телеведущей уведомил полицейских, что она не может поехать на очную ставку по состоянию здоровья. В связи с этим ее посещение МВД в Сочи перенесено на следующую неделю.

Однако, как сообщил источник «ВМ», 15 октября, несмотря на свое якобы плохое самочувствие, Собчак посетила здание ГУ Росгвардии в Москве. Что происходило в ведомстве, доподлинно неизвестно.

Как рассказал корреспондент «ВМ», прибывший к главному зданию Росгвардии, автомобили телеведущей действительно находились на территории управления около часа.

На записи «ВМ» можно увидеть, как из главных ворот ведомства выехали два черных автомобиля, на которых обычно перемещаются телеведущая и ее охрана.

Видео: Вечерняя Москва

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.