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Минюст признал СМИ-иноагентами юридические лица «Росбалта» и Republic

Иван Юминов

Общество
Минюст признал СМИ-иноагентами юридические лица «Росбалта» и Republic
Фото: minjust.gov.ru

Минюст признал СМИ-иноагентами юридические лица изданий «Росбалт» и Republic. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 15 октября.

— 15 октября во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт», — отмечается на сайте Минюста.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, не будет признан иностранным агентом без наличия оснований. Закон об иноагентах, по его словам, был придуман в США в 1930-х годах.

Он используется там до сих пор, в том числе против российских СМИ, подчеркнул Путин. Президент задался вопросом: почему это «в США можно, а у нас нельзя».

Данный механизм, как уточнил российский лидер, применяется для защиты внутриполитических процессов от влияния извне. При этом он напомнил, что иноагенты в России должны лишь зарегистрироваться в качестве таковых.

8 октября Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Рессе получили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

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