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Один человек погиб из-за обрыва троса подъемника на стройке в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек погиб из-за обрыва троса подъемника на стройке в Новой Москве
Фото: moscow-live
Россия, Москва, поселение Десеновское, 3-я Нововатутинская улица, 2 Карта всех событий

На строительной площадке в Новой Москве в поселении Десеновское произошел обрыв троса фасадного подъемника. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», в результате происшествия один человек погиб, один пострадал.

Инцидент произошел на улице 3-я Нововатутинская, дом № 2.

Рабочий умер после инцидента с экскаватором на стройке в Москве. На строительном объекте на улице Рябиновой при производстве строительных работ экскаватор задел ковшом рабочего. В результате 63-летний мужчина погиб на месте.

31 августа сообщалось, что рабочий умер в Москве от удушья во время чистки казана. Погибшим оказался 20-летний уроженец Таджикистана. Инцидент произошел на строительном объекте, расположенном на Летной улице, дом 41, где мужчина жил и работал.

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