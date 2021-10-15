Въезд в США разрешили только привитым одобренными в стране вакцинами

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С 8 ноября въезд в Соединенные Штаты будет разрешен только тем, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение ВОЗ.

— Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения, — сказано в сообщении Минздрава.

Уточняется, что с момента второй прививки должно пройти не меньше двух недель. При этом иностранцам, прилетающим в США, нужно будет предъявить сертификат о прививках перед посадкой в самолет и в течение трех дней после прибытия показать отрицательный тест на COVID-19.

Невакцинированным иностранцам будет запрещен въезд в Соединенные Штаты, но некоторые исключения из этого правила все-таки планируются, например, для маленьких детей.

Тем, кому изначально был разрешен въезд в США через сухопутные погранпереходы, например, водителям, перевозящим грузы, и студентам, тоже нужно будет предъявить сертификат о вакцинации, но начиная с января.

В настоящее время в США рекомендованы семь вакцин: от американских компаний Pfizer, Moderna, германская Johnson & Johnson, BioNTech, британско-шведская AstraZeneca, индийский Covishield и китайские Sinopharm и Sinovac Biotech. Российских вакцин в этом списке пока нет, сообщает издание The New York Times со ссылкой на Центры по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

РФПИ назвал дату визита ЕМА в Россию для итоговой проверки «Спутника V». Визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения российской вакцины.