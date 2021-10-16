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Кровля обрушилась при пожаре частного дома в поселении Киевский

Юлия Курганова

Происшествия
Кровля обрушилась при пожаре частного дома в поселении Киевский
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Киевский, деревня Шеломово, СНТ Шеломово, 236 Карта всех событий

В поселении Киевский в деревне Шеломово загорелся частный бесхозный деревянный дом. Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел в деревне Шеломово, в доме № 236.

— Произошло обрушение кровли, — отметил собеседник издания.

Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Пострадавших нет.

Мужчина сгорел в машине на юго-западе Москвы. Ночью 15 октября загорелись два автомобиля. В результате происшествия погиб один человек. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Вскоре его ликвидировали.

14 октября на востоке столицы произошел пожар в трехэтажном административном здании. По данным МЧС, сообщение о пожаре в доме 5а на Большой Косинской улице поступило в 17:16. Приехав на вызов, сотрудники МЧС установили, что возгорание происходит на первом этаже здания. В 17:32 пожар ликвидировали.

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