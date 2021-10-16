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Пожар площадью 400 «квадратов» произошел в военкомате на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар площадью 400 «квадратов» произошел в военкомате на юго-востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Угрешская улица, 8 Карта всех событий

В здании сборного пункта военного комиссариата на юго-востоке столицы произошел пожар. Об этом в субботу, 16 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на Угрешской улице, 8.

— Открытое горение, — отметил собеседник издания.

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пожару присвоили ранг 1 БИС.

Кровля обрушилась при пожаре в частном доме в ТиНАО. В поселении Киевский в деревне Шеломово загорелся частный бесхозный деревянный дом. Инцидент произошел в деревне Шеломово, в доме № 236.

14 октября на востоке столицы произошел пожар в трехэтажном административном здании. По данным МЧС, сообщение о пожаре в доме 5а на Большой Косинской улице поступило в 17:16. Приехав на вызов, сотрудники МЧС установили, что возгорание происходит на первом этаже здания. В 17:32 пожар ликвидировали.

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