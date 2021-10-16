При пожаре в военкомате на юго-востоке столицы никто не пострадал

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Россия, Москва, Угрешская улица, 8 Карта всех событий

Утром 16 октября произошел пожар в здании сборного пункта военного комиссариата на юго-востоке Москвы. Пострадавших нет. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел на Угрешской улице, дом 8.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 5:22. Приехав на вызов, спасатели установили, что возгорание происходит в одноэтажном административном здании. В 6:48 пожар полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пожару присвоили ранг 1 БИС.

15 октября в центре столицы произошел пожар в трехэтажном административном здании. На первом этаже этого здания произошло короткое замыкание, приведшее к возгоранию. Площадь пожара составила четыре погонных метра. Его потушили до приезда пожарных.

Еще один пожар произошел 15 октября на газовой подстанции, расположенной на улице Грина, дом 1, корпус 8. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:40. Подача газа к станции была отключена. Сведений о пострадавших не поступало.