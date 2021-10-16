Более 180 гектаров будущего «Парка Яуза» благоустроили в Москве за пять лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Крупнейший в Европе парк создается на месте запущенных территорий в Северо-Восточном административном округе. Его протяженность составит более 16 километров, парк протянется от МКАД до Ростокинского акведука. Здесь за последние пять лет благоустроили более 180 гектаров.

— За 10 лет в городе благоустроили 886 парковых территорий общей площадью более 19,5 тысячи гектаров. Наиболее масштабный проект комплексного благоустройства — парк «Яуза», — рассказали в столичном Комплексе городского хозяйства.

В 2016 году рабочие облагородили территорию поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда. В 2017 году привели в порядок сквер, расположенный вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово и парк спорта «Яуза». Также благоустроили сквер у Лазоревого проезда и «Сад будущего» на месте усадьбы Леоново XVII века.

В 2019 году специалисты провели работы вдоль улицы Заповедной. Реконструировали самый крупный в Москве амфитеатр — эстрадную площадку «Певческое поле», облагородили пруд и проложили экотропу со смотровыми площадками для горожан.

Осенью 2021 года были закончены основные работы на двух участках поймы реки Чермянки — правого притока Яузы — территориях от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин оценил результаты комплексного благоустройства новых территорий парка «Яуза». В этом году в парке обустроили 50 гектаров территории. В нем было создано пространство со скейт-парком, тренажерами, спортплощадками и зонами для воркаута. Всего в парке «Яуза» уже благоустроено 150 гектаров территории.

На сегодняшний день в парке уже отдыхают граждане. В нем сохранена экология рек Чермянки и Яузы. Сергей Собянин поделился мнением о том, что это самый крупный в Москве экологический и спортивный проект.