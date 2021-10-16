Правительство одобрило проект господдержки ипотеки для семей с детьми

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Представители правительства РФ на заседании 14 октября одобрили предоставление средств корпорации «Дом.РФ» на государственную поддержку населения путем погашения ипотеки семьям с детьми. Об этом сообщается на сайте кабмина.

— Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — сообщается в материале.

Уточняется, что проект распоряжения создан для того, чтобы не менее чем 32 тысячи семей, имеющих детей, могли погасить ипотеку, сообщается на сайте.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва стала лидером по объему выданных кредитов в рамках «Семейной ипотеки». Программа реализуется с 2018 года.

По словам Владимира Ефимова, за восемь месяцев текущего года московские заемщики приобрели 327 тысяч квадратных метров жилья. С 1 июля 2021 года программу распространили на семьи, в которых есть только один ребенок. В связи с этим число заявок на кредитование значительно выросло.