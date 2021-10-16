Движение на МКАД восстановили после столкновения трех автомобилей

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Россия, Москва, МКАД, 62-й километр Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на участке Московской кольцевой автодороги (МКАД) после аварии с тремя автомобилями. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 16 октября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

16 октября в Дептрансе сообщили, что три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 62-го километра МКАД. По направлению к пересечению с проспектом Маршала Жукова движение временно было свободно по трем полосам из пяти.

В тот же день авария с участием автомобиля и трамвая произошла в Москве. В результате нее на Открытом шоссе с рельсов сошла вторая тележка вагона трамвая по маршруту № 36.

По предварительным данным, водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра при повороте.