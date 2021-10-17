В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 17 сентября, в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

— Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения с 11:00 до 21:00, — говорится в сообщении.

Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в России выпадет первый снег. Во вторник и среду температура будет варьироваться от двух до семи градусов, что ниже нормы на два градуса. Снижение температуры связано с циклоном, который несет холодные массы с севера. Также метеоролог предупредил, что из-за мокрого снега на дорогах возможна гололедица.

В субботу, 16 октября, синоптики рассказали, что потепление в столице ожидается во второй половине предстоящей недели. По словам сотрудников центра погоды «Фобос», оно станет последним осенним всплеском тепла в городе.

Кроме этого, эксперты центра рассказали москвичам, когда лучше поменять летнюю резину на зимнюю.