Посольство РФ подтвердило гибель четырех россиян в Албании

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Посольство России в Албании подтвердило гибель четырех граждан РФ в стране. Российская сторона надеется на тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в МИД РФ.

— Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе города Кавая, — говорится в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что консульский отдел посольства поддерживает связь со следствием Албании.

О случившемся уже оповестили родственников погибших. Тела жертв предстоит доставить в Россию.

16 октября СМИ сообщили, что в сауне отеля в Албании были найдены тела четырех граждан России. По предварительным данным, причиной их смерти стало удушье.

Погибшие, по данным правоохранителей, находились в сауне дольше положенного времени. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал.

В понедельник, 11 октября сообщалось, что в Новосибирске 30-летний мужчина погиб во время отдыха в сауне. Он попытался окунуться в бассейн и схватился за лестницу, но получил смертельный удар током. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, отметили в ведомстве. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.