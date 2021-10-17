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Пересильд и Машков оставили надписи на приземлившимся «Союз МС-18» 

Анастасия Колоскова

Общество
Пересильд и Машков оставили надписи на приземлившимся «Союз МС-18» 
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актеры Владимир Машков и Юлия Пересильд, принимающие участие в съемках фильма «Вызов», оставили надписи на корпусе космического корабля «Союз МС-18», на котором впервые в истории киноэкипаж отправился в космос и вернулся на Землю. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

— Юлия Пересильд, которая в составе экипажа «Союза» вернулась на Землю после 12-дневного пребывания на МКС, написала «Спасибо», а Машков — «Ура!», — говорится в сообщении.

Центральный военный округ проводил разведку территории и обеспечивал посадку «Союз МС-18», на котором в воскресенье на Землю вернулись Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.

До этого сообщалось, что 17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» с киноэкипажем на борту приземлился в Казахстане.

Специалисты оценили состояние членов киноэкипажа после приземления как удовлетворительное. Их на трех вертолетах доставили в аэропорт Караганды, откуда их отправят в Звездный городок для реабилитации. На всем пути экипаж сопровождают медицинские работники.

На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина рассказала, с каким трудностями киноэкипаж может столкнуться после посадки.

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