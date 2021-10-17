Пятилетний ребенок погиб в квартире на западе столицы

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Прокуратура проводит проверку по факту смерти пятилетнего мальчика в квартире на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 17 октября.

По данным ведомства, ребенка обнаружили 17 октября в ванной комнате в квартире жилого дома на Мичуринском проспекте. Ему попытались медицинскую помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

Известно, что мальчик находился дома вместе с родителями, которые и вызвали скорую помощь. В семье, где произошла трагедия, воспитываются еще двое детей.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Никулинской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей, — рассказала Людмила Нефедова.

По результатам проверки надзорное ведомство примет меры реагирования.

Еще одно трагическое происшествие с участием несовершеннолетнего случилось в понедельник, 11 октября. На станции Царское село Октябрьской железной дороги в городе Пушкине подросток погиб, переходя железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего.