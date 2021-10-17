XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Исмаилов переболел коронавирусом при подготовке к бою с Минеевым

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Спорт
Исмаилов переболел коронавирусом при подготовке к бою с Минеевым
Магомед Исмаилов на тренировке Александра Емельяненко/ Фото: youtube.com/Ушатайка

Российский боец ММА Магомед Исмаилов во время подготовки к бою с Владимиром Минеевым перенес коронавирусную инфекцию. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

— Магомед болел коронавирусом. Но он решил, что нужно выйти на этот бой и завершить это дело, — сказал собеседника агенства.

17 октбря российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights в весе до 83,9 килограмма.

Схватка проходила на стадионе WOW Arena в Сочи. Встреча спортсменов завершилась нокаутом в третьем раунде. По итогам боя Исмаилову потребовалась помощь медиков.

Теперь в активе у Исмаилова 18 победных встреч, три поражения и одна ничья.

Комментируя свое поражение, Магомед Исмаилов рассказал, что во время поединка ему стало плохо из-за нехватки кислорода.

Читайте также:
КоронавирусБоец ММАринг
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте