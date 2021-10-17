Исмаилов переболел коронавирусом при подготовке к бою с Минеевым

Магомед Исмаилов на тренировке Александра Емельяненко/ Фото: youtube.com/Ушатайка

Российский боец ММА Магомед Исмаилов во время подготовки к бою с Владимиром Минеевым перенес коронавирусную инфекцию. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

— Магомед болел коронавирусом. Но он решил, что нужно выйти на этот бой и завершить это дело, — сказал собеседника агенства.

17 октбря российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights в весе до 83,9 килограмма.

Схватка проходила на стадионе WOW Arena в Сочи. Встреча спортсменов завершилась нокаутом в третьем раунде. По итогам боя Исмаилову потребовалась помощь медиков.

Теперь в активе у Исмаилова 18 победных встреч, три поражения и одна ничья.

Комментируя свое поражение, Магомед Исмаилов рассказал, что во время поединка ему стало плохо из-за нехватки кислорода.