Врач скорой помощи рассказал, как небольшая рана может привести к смерти

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Даже небольшое повреждение кожного покрова может обернуться тяжелыми последствиями вплоть долетального исхода. Об этом рассказал главный врач частной скорой помощи Лев Авербах.

По словам медика, из-за попадания микробов в кровь у человека может развиться тяжелое воспаление всего организма — сепсис, которое при отсутствии лечение приводит к смерти. Риск сепсиса также бывает при проведении хирургических операций, если микробы в зараженном инфекцией организме попадают в кровь.

— Самое тяжелое состояние — это септический шок. То есть резкое попадание микробов в кровь человека. Спасти пациента даже в больнице уже очень сложно, — приводит слова Авербаха Пятый канал.

Однако врач отметил, что каждый случай индивидуален. И при идентичных травмах у одних людей могут появиться осложнения, а у других нет. На это влияет иммунитет человека и сопутствующие заболевания.

Он также добавил, что сепсис может быть и асептический, когда он возникает без повреждений извне, а вследствие воспаления органов, например, печени или почек. Медик рассказал, что лечение подобных состояний проводится, как правило, в реанимации и бывает очень сложным.

— Назначаются большие дозы антибиотиков, обеспечивается возмещение жидкости, в отдельных случаях переливание крови, — пояснил он.

При этом Авербах подчеркнул, что сепсис не нужно путать с некрозом, который возникает локально и не считается смертельным осложнением. В этом случае пациенту проводят первичную хирургическую обработку либо удаляют поврежденные ткани.

Врач призвал быть внимательным к своему здоровью и не запускать болезни, надеясь на то, что они пройдут сами.

До этого иммунолог Николай Крючков перечислил симптомы коронавируса, при которых нужно вызвать скорую. К ним он отнес высокую несбиваемую температуру, а также трудности с дыханием и посинение кожи.