Исследование показало, сколько времени россияне копят на автомобиль

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Работнику в России нужно копить почти восемь лет, чтобы приобрести новый автомобиль. Быстрее всех могут достичь этой цели — жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области. Жителям Северного Кавказа нужно откладывать средства дольше всех.

По российским дорогам ездят почти 50 миллионов автомобилей. Из этого можно сделать вывод, что один автомобиль приходится на трех человек. Также отмечается, что автомобильный парк продолжает свой рост, несмотря на кризисные времена.

Однако приобрести новый или престижный автомобиль могут не все россияне. Стоимость среднего нового автомобиля в России во второй половине текущего года составляет порядка двух миллионов рублей, а средняя цена подержанной машины — 800 тысяч рублей. Для многих работающих людей является достаточно проблематичным накопить такую сумму, говорится в исследовании РИА Новости.

Существует доля работников, которые не могут накопить на новый автомобиль за десять лет. Эксперты отмечают еще более заметную разницу между регионами. Если по среднему времени накопления на новый автомобиль регионы отличаются максимально в 3,2 раза, то по доле реальных покупателей разница — почти в 90 раз.

— По России порядка 29 процентов работников не смогут накопить два миллиона на новую машину за десять лет работы. При этом в Камчатском крае таких людей 0,7 процентов, а в Чеченской Республике – 60,5 процента, — следует из материала.

В последнее время цены на автомобили резко выросли, а многие модели невозможно купить из-за дефицита деталей для производства. Это сказывается на способности накопить на автомобиль, так как зарплаты растут намного медленнее, чем цены на машины, заключили эксперты.

13 октября автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что цены на автомобили вырастут примерно на 15 процентов. Рост стоимости затронет авто разных марок. Бюджетных автомобилей с каждым годом становится все меньше и не стоит ждать, что цены станут ниже в ближайшее время.