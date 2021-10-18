XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новые правила подключения к газу вступили в силу в России

Михаил Алимов

Общество
Новые правила подключения к газу вступили в силу в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным системам. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства РФ.

К газу подключат участок только в том случае, если в населенном пункте уже есть необходимая инфраструктура. Кроме того, голубое топливо должны использовать не в коммерческих целях, а для личных, семейных и домашних нужд.

— Для подключения необходимо направить оператору газификации заявку — это можно сделать, например, через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации. К заявке прилагается комплект документов: ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве собственности, в отдельных случаях – расчет часового расхода газа и копия документации о планировке территории, — говорится в постановлении правительства.

21 сентября сообщалось, что газификацию по программе президента произвели в 207 населенных пунктах Подмосковья. Еще в 1113 населенных пунктах необходимо провести газ до конца 2021 года. Всего в регионе газ получили 2075 домовладений, то есть около 100 домов в сутки обеспечивают газификацией.

Читайте также:
газпрограмма газификацииПравительство РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте