Иностранные СМИ прокомментировали возвращение российского киноэкипажа

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

После съемок первого художественного фильма «Вызов» в космосе съемочная бригада успешно приземлилась на Землю. Иностранные СМИ не оставили без внимания этот исторический момент.

Как упоминает Daily Mail, о сюжете фильма, как и о бюджете, до сих пор мало что известно. По информации издания, сюжет строится вокруг истории хирурга, отправленного на МКС для лечения одного из космонавтов. Отмечается, что картина может превзойти анонсированный в прошлом году голливудский проект. О его запуске объявил звездный актер Том Круз, а сниматься он будет при поддержке NASA и корпорации Илона Маска SpaceX.

В New York Times отметили, что «Вызов» позволит России покорить еще один рекорд в области полетов космос, а также опередить США, которые стремятся «вывести на орбиту Голливуд». Это очередной, последний этап космической гонки, который покажет, что полеты в космос доступны не только избранным и подготовленным людям, но и обычным землянам, передает Telegram-канал РИА Новости.

До этого сообщалось, что 17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» с киноэкипажем на борту приземлился в Казахстане.

Специалисты оценили состояние членов киноэкипажа после приземления как удовлетворительное. Их на трех вертолетах доставили в аэропорт Караганды, откуда их отправят в Звездный городок для реабилитации. На всем пути экипаж сопровождают медицинские работники.

На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина рассказала, с каким трудностями киноэкипаж может столкнуться после посадки.