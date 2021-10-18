«Абсолютно не интересует»: Медведчук прокомментировал слова Зеленского о своем «обмене»

Фото: Администрация президента РФ

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что является гражданином Украины, идея о его возможном «обмене» с Россией несостоятельна, а также свидетельствует о «правовой и моральной пропасти», в которую рухнула Украина. Свое заявление он в понедельник, 18 октября, опубликовал на сайте партии.

— То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство, — говорится в его ответе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, идея обмена с Россией «несостоятельна и абсолютно его не интересует».

До этого Зеленский заявил, что Медведчук, при обнаружении у него российского гражданства может стать единицей обмена на украинских граждан, которые находятся на территории России. Виктор Медведчук находится под домашним арестом в рамках дела по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Глава партии неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.

В июле «ВМ» писала, что Печерский суд Киева продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Выходить из дома политику запрещалось до 7 сентября.

12 октября Печерский районный суд Киева отказал в избрании Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу, отправив его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.