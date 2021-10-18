Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетят США в следующем году

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Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены посетить США в сентябре 2022 года, когда состоится церемония вручения премии Earthshot Prize.

Earthshot Prize является крупной экологической инициативой будущего короля Великобритании.

— Надеюсь, вы согласны с тем, что Лондон и Великобритания устроили настоящее шоу в первый год премии. Поэтому во второй мы должны передать эстафету стране, лидерство которой имеет важное значение, — заявил наследник престола на торжественном мероприятии.

Пока нет информации о том, где именно состоится вручение премии. В Кенсингтонском дворце заявили, что все подробности будут объявлены ​​позже, пишет Town and Country.

Известно, что последний раз герцоги Кембриджские побывали в США с официальным визитом в ноябре 2014 года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в этом году отметили десятую годовщину брака, однако в начале их совместного пути пара переживала непростой период. Так, в 2016 году супруги расставались на несколько месяцев. Эксперт Кэти Николл назвала причину проблем в их отношениях.

Недавно герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в старом клетчатом платье, которое было на ней в январе 2020 года, когда она посещала Исследовательский институт в Лондоне.