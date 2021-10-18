Врач объяснил, как ванна и баня влияют на варикоз

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Флеболог Дарина Клименко рассказала о том, как распознать варикоз и как влияют на течение заболевания ванна и баня.

— При варикозе можно принимать только холодные ванны. Высокие температуры противопоказаны. Я рекомендую оперироваться, и уже потом принимать теплые ванны, ходить в бани, сауны и загорать, — рассказывает эксперт в интервью для YouTube-канала «Клатч-онлайн».

Также врач объясняет, что если ваши ближайшие родственники, мамы, папы, бабушки, дедушки, страдали от варикозного расширения вен, вы оказываетесь в группе риска. Также в нее входят люди с лишним весом, женщины во время и после беременности, а также женщины, которые принимают комбинированные оральные контрацептивы.

— Вообще варикозу подвержены все люди. Чаще всего, решающим фактором является генетический. Распознать заболевание лучше всего при участии врача. Пациент может увидеть сам сосудистые звездочки, расширенные варикозные протоки и прийти к флебологу. Но бывают и такие ситуации, когда видимых нарушений нет, но уже присутствует болевой и отечный синдромы, — объясняет врач.

Человеку с варикозом нужно придерживаться ряда правилв повседневной жизни: носить компрессионный трикотаж нужного класса, который назначил флеболог, если предстоит долгая поездка — нужно разминаться, вставать и отказаться от лишнего употребления жидкости.

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