Практику COVID-free освоили в столичных театрах

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Практику COVID-free освоили в театрах Москвы. Она, скорее всего, будет иметь развитие с учетом эпидемической ситуации в городе. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

По его словам, на популярные постановки гораздо выгоднее продавать сто процентов билетов при системе COVID-free, чем 50 процентов без такой практики.

— Это уже нормальная практика, она уже освоена, наверное, она будет только развиваться и дальше, учитывая, что ситуация тревожная, и наши все театры прекрасно понимают, что впадать в эйфорию никто не собирается, — рассказал руководитель депкульта.

Он подытожил, что по системе «без коронавируса» уже работают Дом музыки и Ленком, передает РИА Новости.

За последние сутки в столице выявили 6823 новых случая заболевания инфекцией. Были госпитализированы 1267 москвичей, еще 69 граждан скончались. По состоянию на 18 октября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 639 человек.

Общее количество точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 50. Такие тесты уже сделали более двадцати тысяч москвичей. В понедельник, 18 октября, для горожан открыли еще 30 мест для прохождения теста. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.