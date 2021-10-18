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Суд в Подмосковье арестовал медработников, вносивших фиктивные данные о вакцинации

Илья Ашуров

Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал медработников, вносивших фиктивные данные о вакцинации
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Суд арестовал восьмерых фигурантов дела о внесении фиктивных данных о вакцинации в системы госуслуг в Подмосковье. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— В Московской области судом арестованы восемь человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учета и подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также получении взятки в крупном размере, — рассказала Врадий, уточнив, что услугами подозреваемых воспользовался по меньшей мере 61 человек.

До этого в Росздравнадзоре сообщили, что в Подмосковье выявили преступную группу, которая продавала поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и вносила фиктивные сведения о вакцинации в Единый портал госуслуг.

По предварительным данным, преступная группа состояла из двух медработников, которые работали в одной из подмосковных больниц и непосредственно вносили фиктивные сведения о вакцинации в систему, и шести посредников. Последние находили клиентов через интернет, которые хотели купить сертификат о вакцинации, не делая при этом прививку от коронавируса.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки», «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

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