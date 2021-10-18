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Мосгорсуд перенес заседание по делу об убийстве Япончика на 20 октября

Илья Ашуров

Происшествия
Мосгорсуд перенес заседание по делу об убийстве Япончика на 20 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский городской суд перенес на 20 октября рассмотрение дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд отложил рассмотрение дела в отношении Джанашия и Шадания (фигуранты дела — прим. «ВМ») на 20.10.2021 года по ходатайству государственного обвинителя для вызова свидетелей, — сказал собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что Мосгорсуд завершил отбор присяжных по делу об убийстве Япончик.

Вячеслава Иванькова застрелили у ресторана. Его обстреляли на выходе из заведения на Хорошевском шоссе. После ранения охрана Иванькова затащила его обратно в ресторан.

После этого он был срочно госпитализирован. В ночь с 13 на 14 сентября Иваньков пережил клиническую смерть. Он скончался спустя месяц, 9 октября, от перитонита в частной клинике.

В апреле этого года Савеловский суд Москвы приговорил соучастника убийства Япончика Каху Газзаева к 14 годам строгого режима. Известно, что Газзаев добывал оружие для убийства, а также смотрел за окружающей обстановкой во время преступления. Он признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Из-за этого его дело рассматривалось в особом порядке.

Приговор для двух других обвиняемых будет оглашен в Мосгорсуде. Мера пресечения будет установлена при участии присяжных.

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