Мосгорсуд перенес заседание по делу об убийстве Япончика на 20 октября
Московский городской суд перенес на 20 октября рассмотрение дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
— Мосгорсуд отложил рассмотрение дела в отношении Джанашия и Шадания (фигуранты дела — прим. «ВМ») на 20.10.2021 года по ходатайству государственного обвинителя для вызова свидетелей, — сказал собеседник «ВМ».
До этого сообщалось, что Мосгорсуд завершил отбор присяжных по делу об убийстве Япончик.
Вячеслава Иванькова застрелили у ресторана. Его обстреляли на выходе из заведения на Хорошевском шоссе. После ранения охрана Иванькова затащила его обратно в ресторан.
После этого он был срочно госпитализирован. В ночь с 13 на 14 сентября Иваньков пережил клиническую смерть. Он скончался спустя месяц, 9 октября, от перитонита в частной клинике.
В апреле этого года Савеловский суд Москвы приговорил соучастника убийства Япончика Каху Газзаева к 14 годам строгого режима. Известно, что Газзаев добывал оружие для убийства, а также смотрел за окружающей обстановкой во время преступления. Он признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Из-за этого его дело рассматривалось в особом порядке.
Приговор для двух других обвиняемых будет оглашен в Мосгорсуде. Мера пресечения будет установлена при участии присяжных.