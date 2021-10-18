Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Директор школы в Перми охарактеризовала устроившего стрельбу ученика

Иван Юминов

Происшествия
Директор школы в Перми охарактеризовала устроившего стрельбу ученика
Фото: Министерство безопасности Пермского края

Шестиклассник, который устроил стрельбу в школе под Пермью, хорошо учился и был спокойным. Об этом сообщила директор Сарсинской школы Галина Зайцева в понедельник, 18 октября.

— Никаких сомнений ребенок не вызывал. Ребенок спокойный, хорошо учится, — рассказала она.

В настоящее время в школе, по ее словам, работают службы, проводящие расследование. Они занимаются выяснением причин произошедшего, добавила представитель учебного учреждения.

С мальчиком удалось договориться о сдаче оружия благодаря работе коллектива учителей, приводит слова Зайцевой Telegram-канал краевого министерства территориальной безопасности.

Инцидент произошел 18 октября в поселке Сарс. Мальчик пришел в учебное заведение с оружием и один раз выстрелил в потолок, его задержали.

На тот момент в здании находилась только вахтерша. По уточненным данным, пострадал один человек.

Стрелком оказался 12-летний учащийся этой школы, который пришел в нее с охотничьим ружьем «Сайга». По предварительным данным, оно принадлежит отцу мальчика.

СК по факту инцидента возбудил уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Читайте также:
стрельбаШколыПермь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте