Директор школы в Перми охарактеризовала устроившего стрельбу ученика

Фото: Министерство безопасности Пермского края

Шестиклассник, который устроил стрельбу в школе под Пермью, хорошо учился и был спокойным. Об этом сообщила директор Сарсинской школы Галина Зайцева в понедельник, 18 октября.

— Никаких сомнений ребенок не вызывал. Ребенок спокойный, хорошо учится, — рассказала она.

В настоящее время в школе, по ее словам, работают службы, проводящие расследование. Они занимаются выяснением причин произошедшего, добавила представитель учебного учреждения.

С мальчиком удалось договориться о сдаче оружия благодаря работе коллектива учителей, приводит слова Зайцевой Telegram-канал краевого министерства территориальной безопасности.

Инцидент произошел 18 октября в поселке Сарс. Мальчик пришел в учебное заведение с оружием и один раз выстрелил в потолок, его задержали.

На тот момент в здании находилась только вахтерша. По уточненным данным, пострадал один человек.

Стрелком оказался 12-летний учащийся этой школы, который пришел в нее с охотничьим ружьем «Сайга». По предварительным данным, оно принадлежит отцу мальчика.

СК по факту инцидента возбудил уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».