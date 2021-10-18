СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в школе под Пермью

Фото: СК РФ

По факту стрельбы в одной из школ Пермского края возбуждены два уголовных дела. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Управления СК по региону.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Также следователи проводят проверку действий ученика на предмет покушения на убийство.

— По уголовным делам проводятся осмотры места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается интересующая следствие документация, назначаются судебные экспертизы. Расследование уголовного дела взято следственным управлением на особый контроль, — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого сообщалось, что один ребенок попал в больницу после стрельбы в Пермском крае. У него оказались небольшие ссадины. Их обработали, оказали необходимую помощь и отпустили домой юного пациента.

Инцидент произошел в поселке Сарс. Мальчик пришел в учебное заведение с оружием и один раз выстрелил в потолок. Его задержали.

На тот момент в здании находилась только вахтерша. По уточненным данным, пострадал один человек.

Отмечается, что стрелком оказался 12-летний учащийся этой школы, который пришел в нее с охотничьим ружьем «Сайга». По предварительным данным, оно принадлежит отцу мальчика. Он мог устроить стрельбу из-за мести однокласснице.

Это не первый случай стрельбы в учебных заведениях региона.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

После этих событий также поступают сообщения о стрельбе у школ.

Так, столичная полиция задержала молодого человека, который стрелял рядом со школой по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По словам собеседника «ВМ», ружье стрелка оказалось страйкбольным.

Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве, заступившись за дочь. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.

Мужчина взял оружие и пошел в школу. Там он выстрелил в воздух. По неподтвержденной информации, отец девушки работает в сфере охраны.