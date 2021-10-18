Психолог объяснила, что заставляет подростков решать свои проблемы с помощью оружия

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Равнодушие к психологическим проблемам со стороны родителей и педагогов могло побудить ученика устроить стрельбу в Перми. Об этом «Вечерней Москве» заявила психолог Татьяна Потемкина в понедельник, 18 октября.

— Судя по всему, его лимит терпения дошел до крайней точки. И он не нашел иного способа прекратить мучения, в которых он оказался, как схватить оружие и устроить протест, — рассказала она.

Эксперт добавила, что психически здоровый человек вряд ли пойдет на такой шаг. По словам Потемкиной, наличие у юноши бредовых идей или видений могло бы говорить о тяжелых психических расстройствах.

При этом, как уточнила психолог, буллинг или напряжение в семье могли стать для мальчика катализатором. По словам специалиста, истории, в которых «учащиеся решают свои проблемы с помощью оружия», связаны с отсутствием психологической и психологической помощи, а также отсутствием возможности выразить свои переживания.

Школьников, уверена эксперт, следует учить «экологично» выражать эмоции, если они столкнулись с травлей или другой проблемой. Школа является бюрократической машиной, где учителям не хватает сил, чтобы увидеть происходящее с детьми, объяснила она.

Подростки сталкиваются в учебных учреждениях с равнодушием, которое их не устраивает, подчеркнула психолог. Затем, по словам Потемкиной, они не получают внимание от родителей и замыкаются в себе.

Это приводит их к поиску способов защиты извне, а данный способ «мести» мог быть позаимствован у других стрелков, предположила специалист. Во избежание повторения подобных историй следует организовывать психологическую работу с такими детьми и их семьями, заключила Потемкина.

Инцидент произошел 18 октября в поселке Сарс. Мальчик пришел в учебное заведение с оружием и один раз выстрелил в потолок, его задержали.

На тот момент в здании находилась только вахтерша. По уточненным данным, пострадал один человек.

Стрелком оказался 12-летний учащийся этой школы, который пришел в нее с охотничьим ружьем «Сайга». По предварительным данным, оно принадлежит отцу мальчика.

СК по факту инцидента возбудил уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».