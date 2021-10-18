Человек погиб в результате пожара на Бирюлевской улице в Москве

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, Бирюлёвская улица, 53/1 Карта всех событий

На юге столицы произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом в понедельник, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в квартире на Бирюлевской улице, дом 53, корпус 1.

— Пожар ликвидирован. Один погибший, — заключил источник «ВМ».

Позже в пресс-службе МЧС по городу ВМ сообщили, что пожар был на 12-м этаже многоэтажного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

— в 17:08 пожар полностью ликвидировали. В результате возгорания один человек погиб, — заключили в пресс-службе ведомства.

Еще один человек погиб 18 октября при пожаре на севере города. Тогда пожар произошел в доме № 18, корпус 4, в Дмитровском проезде. По информации источника «ВМ», загорелась квартира на втором этаже здания. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь потушили, но от последствий возгорания скончался пострадавший, который был в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что трое детей в возрасте 1,5 года, четырех и шести лет погибли во время пожара в частном доме под Нижним Новгородом. Пожар произошел 17 октября около 17:30 в частном жилом доме по улице Сенной рабочего поселка Вознесенское Нижегородской области. Спасатели эвакуировали из помещения 37-летнюю женщину. После тушения огня были обнаружены тела погибших детей. Женщину доставили в больницу.