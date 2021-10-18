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СК опубликовал видео с места убийства девятилетней девочки в Вологде

Юлия Курганова

Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства девятилетней девочки в Вологде
Фото: СК РФ

Кадры силовой операции опубликовал в понедельник, 18 октября, Следственный комитет по Вологодской области. На них видна работа оперативников и следователей на месте убийства девятилетней школьницы.

Сотрудникам СК пришлось ломать дверь в квартиру в Вологде, где обнаружили тело убитой девочки.

Ребенок пропал в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.

Тело было найдено в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке.

Подозреваемую в убийстве девочки 40-летнюю женщину задержали. В настоящее время она отказывается от общения со следователями и находится в невменяемом состоянии.

Известно, что подозреваемую ранее судили за нецензурную брань в общественном месте. Она также состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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