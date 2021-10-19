«Смешной гномик»: Рудковская показала годовалого сына в плюшевой шубе

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская запечатлела младшего сына Арсения на прогулке в плюшевой шубе нежно-голубого цвета и шапке с помпоном. С ним гулял брат Саша, который не давал ему упасть.

— У нас появился новый смешной гномик! — подписала знаменитость ролик в соцсети Instagram.

Поклонники восхитились маленьким модником. Многие одарили комплиментами сыновей Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

«Какой пупс деловой»; «Женя, характер у парня уже виден. Держитесь!»; «Арсений, как птенчик!»; «Милашка просто, а шубка огонь»; «Забавный медвежоночек! Да, шапочку лучше натягивать на ушки!»; «Парни растут быстро», — написали фолловеры.

Рудковская показала прогулку Плющенко с годовалым сыном. Она регулярно показывает малыша не только в его персональном аккаунте в Instagram, но и у себя, и в микроблоге спортсмена. Папа и сын вышли на прогулку по саду, а мама вооружилась камерой. Рудковская показала, как Арсений ходит за отцом хвостиком и просится на ручки.