Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Смешной гномик»: Рудковская показала годовалого сына в плюшевой шубе

Юлия Курганова

Общество
«Смешной гномик»: Рудковская показала годовалого сына в плюшевой шубе
Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская запечатлела младшего сына Арсения на прогулке в плюшевой шубе нежно-голубого цвета и шапке с помпоном. С ним гулял брат Саша, который не давал ему упасть.

— У нас появился новый смешной гномик! — подписала знаменитость ролик в соцсети Instagram.

Поклонники восхитились маленьким модником. Многие одарили комплиментами сыновей Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

«Какой пупс деловой»; «Женя, характер у парня уже виден. Держитесь!»; «Арсений, как птенчик!»; «Милашка просто, а шубка огонь»; «Забавный медвежоночек! Да, шапочку лучше натягивать на ушки!»; «Парни растут быстро», — написали фолловеры.

Рудковская показала прогулку Плющенко с годовалым сыном. Она регулярно показывает малыша не только в его персональном аккаунте в Instagram, но и у себя, и в микроблоге спортсмена. Папа и сын вышли на прогулку по саду, а мама вооружилась камерой. Рудковская показала, как Арсений ходит за отцом хвостиком и просится на ручки.

Читайте также:
ДетиЯна Рудковскаяпоклонники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте