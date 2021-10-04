«Такой хорошенький»: Рудковская показала прогулку Плющенко с годовалым сыном

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Неделю назад исполнился годик младшему сыну продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Арсений уже показал родителям свой характер, и они прозвали его Директором. Рудковская регулярно показывает малыша не только в его персональном аккаунте в Instagram, но и у себя и в микроблоге спортсмена.

В выходные папа и сын вышли на прогулку по саду, а мама вооружилась камерой. Рудковская показала, как Арсений ходит за отцом хвостиком и просится на ручки. Сначала Плющенко-старший сдался и взял малыша к себе, но мама настояла, чтобы мальчик ходил сам.

Семейное видео умилило поклонников звездной пары — они оставили много теплых комментариев, отметив, что Арсений растет славным малышом.

«Красивый сыночек»; «Классный Арсюша, такой интересный и прекрасный! Замечательная семья»; «Такой сладкий!»; «Такой хорошенький», — написали пользователи.

Сын Плющенко посочувствовал отцу из-за бедного детства. Мальчика впечатлил рассказ папы о том, что в детстве ему приходилось собирать бутылки.