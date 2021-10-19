Зеленский раскритиковал запрет фильмов с попавшими под санкции Киева актерами

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал запрет в стране фильмов с участием российских актеров, которые попали под санкции Киева.

— Помните, как Служба безопасности Украины запретила показывать сериал «Сваты»? Просто остановили. Но они не могли остановить эту трансляцию на других коммерческих платформах, потому что права были за границей. Сериал был снят еще до войны с Россией, там были любимые актеры, — сказал он в интервью телеканалу ICTV.

Зеленский отметил, что один из этих актеров сказал неправильные вещи по поводу «оккупации Крыма», его из-за этого не впускали на Украину три года.

— Я считаю, что эти санкции правильные. Но что касается запрета фильма, который до этого уже был. А как быть с фильмом, где снимается Лия Ахеджакова, а рядом стоит актер, который запрещен? А она поддерживает независимость Украины, она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад. Я считаю, что страдать из-за этого любимые фильмы не должны, — добавил украинский лидер.

«Сваты» — комедийный телесериал украинской студии «Квартал 95», одним из основателей которой был Зеленский. В сериале снимаются народные артисты РФ Федор Добронравов, Анатолий Васильев, Татьяна Кравченко и другие российские артисты. Добронравов ранее высказывался в поддержку воссоединения Крыма с Россией.

В августе 2015 года министерство культуры Украины обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Юлия Чичерина, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин. Список регулярно пополняется.

Общественники на Украине потребовали запретить въезд в страну Басте, Елке и Круг.Им стало известно, что Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали Крым, где выступали с концертами. Организация попросила СБУ проверить информацию о посещении певцами полуострова.