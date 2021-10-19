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Вирусологи спрогнозировали спад четвертой волны коронавируса в России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусологи спрогнозировали спад четвертой волны коронавируса в России
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Четвертая волна коронавирусной инфекции в России пойдет на спад к январю 2022 года. Такое предположение высказали начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Я думаю, что если взять картину прошлого года, примерно один в один она и должна совпасть. Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона, — заявил Волчков.

По его словам, разница между ситуацией текущего и прошлого года состоит в том, что в настоящее время в стране уже есть большой выбор вакцин, в то время как год назад у населения не было такого количества опций.

В свою Чепурнов отметил, что предотвратить распространение инфекции может высокий темп вакцинации от COVID-19 и сформировавшийся у граждан коллективный иммунитет, пишет Ura.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не наблюдается оснований для введения общефедерального локдауна, несмотря на то что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается непростой.

В свою очередь главврач Больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отметил, что ситуация в ковидных госпиталях остается очень напряженной из-за низкого уровня вакцинации.

1 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

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