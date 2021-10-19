Многофункциональный комплекс «Мой социальный центр» откроют на Дмитровском шоссе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столичном районе Северный откроют один из крупнейших в Москве комплексов «Мой социальный центр». Он расположится в новом здании, которое центру соцобслуживания «Бибирево» столичный Департамент городского имущества. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Гаман.

— Многофункциональный комплекс «Мой социальный центр» разместился по адресу: Дмитровское шоссе, дом 169в. До этого он занимал одноэтажное здание площадью 332 квадратных метра. Новый объект был возведен за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы. В четырехэтажной новостройке площадью почти четыре тысячи квадратных метров созданы комфортные условия для оказания стандартных социальных услуг, а также приятного времяпровождения и занятий в кружках по интересам, организованных в первую очередь для пожилых москвичей, — рассказал он.

По словам Максима Гамана, центр станет 13-м по счету и одним из самых крупнейших в Москве.

Здание для центра социального обслуживания района Северный построили рядом с крупными жилыми комплексами и остановками транспорта недалеко от заказника «Долгие пруды».

На первом этаже здания расположатся справочная служба, отделение срочного обслуживания населения и специалистов социального обслуживания на дому, столовая, кафе и кулинарная студия. На втором этаже разместятся отделение социальной реабилитации горожан с ограниченными возможностями здоровья, залы механотерапии и лечебной физкультуры, кабинет социальных работников, соляная пещера, массажный кабинет. Третий этаж займут отделения по вопросам опеки, обслуживания старшего поколения и семей с детьми и администрации центра. На четвертом этаже появятся бильярдная, тихие и шумные гостиные, художественные мастерские, многофункциональный спортивный зал, актовый зал на 150 мест и зимний сад.

Исполняющий обязанности директора ГБУ «Московские социальные центры» Артем Алексеев напомнил, что проект Правительства Москвы «Мой социальный центр» создали в 2019 году.

— Этот проект предполагает реорганизацию социальных центров, которые работали в большей степени на предоставление льгот и социальных пособий, в комфортабельные центры, где, помимо оперативного и профессионального оказания всего комплекса социальных услуг, горожанам будут даны широкие возможности для развития клубной деятельности и досуга. Москвичи могут прийти в такие центры, отдохнуть, пообщаться, заняться тем, что интересно, — отметил он.

До конца года в столице в общей сложности будет работать более 30 городских комплексов «Мой социальный центр», где будут действовать клубы по интересам для горожан старшего поколения. Посетить его сможет любой желающий, независимо от его места жительства, пишет официальный сайт мэра Москвы.