Общественно-деловые центры построят в столичных районах Перово и Очаково-Матвеевское

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Россия, Москва, 2-й проезд Перова Поля Карта всех событий

В Москве появятся два новых общественно-деловых центра в районах Перово и Очаково-Матвеевское. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда застройщик построит два офисных здания общей площадью 50 тысяч квадратных метров в Западном и Восточном округах столицы, где смогут работать более 4,2 тысячи человек, — рассказал он.

По словам заммэра, здания введут в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах. Девелопер получил статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда, благодаря чему ему положена льгота по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков под строительство жилых комплексов в районах Очаково-Матвеевское, Тимирязевский, Даниловский, а также в Зеленограде.

Один деловой центр площадью 12,1 тысячи квадратных метров построят в 2-м проезде Перова Поля. В нем разместятся офисы, объекты торговли и общественного питания. Второй объект площадью 37,9 тысячи «квадратов» появится на Озерной улице.

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в свою очередь, добавил, что в июне текущего года было заключено соглашение, согласно которому компании из структуры девелопера возведут три объекта на территории бывшей промзоны Бутово и в Кузьминках, а также в районе Филевский Парк.

— Общая площадь составит 135,9 тысячи квадратных метров, будет создано 5,2 тысячи рабочих мест, — отметил он.

По его словам, сумма, выделенная в виде льготы от города при строительстве многоэтажек в Северном, Западном и Юго-Восточном округах, составит 8,1 миллиарда рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что на юго-востоке столицы в рамках программы «Индустриальные кварталы» реорганизуют территорию бывшей промзоны «Южный порт».