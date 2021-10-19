Уроки мужества о подвиге летчика Талалихина пройдут в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы с 20 октября приглашает московских школьников на цикл Уроков мужества, посвященных подвигу Виктора Талалихина.

Летчик одним из первых совершил ночной таран в воздушном бою. В ночь на 7 августа 1941 года в небе под Москвой он сбил ударом своего самолета немецкий бомбардировщик.

Всего в рамках программы «Школьный музей Победы» состоятся три занятия. 20, 26 и 28 октября ребята узнают о воздушных битвах над столицей и о подвигах летчиков, оборонявших небо Москвы в первый год войны. Одна из встреч будет посвящена жизни молодого Виктора Талалихина, его учебе в Авиационном училище летчиков имени Чкалова в Борисоглебске.

Посетители смогут увидеть личные вещи героя, материалы о нем, а также фрагменты истребителя И-16, на котором летчик совершил свой ночной таран.

Участие в мероприятии по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

Музей Победы с 19 октября представляет выставку «Твои защитники, Москва!», которая откроется в рамках программы «Школьный музей Победы». Посетители увидят раритеты школьного музея, посвященного памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина, фотографии военных лет, газетные статьи и книги о Талалихине, материалы его первого летчика-инструктора Марии Николаевне Колотилиной.