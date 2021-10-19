Московские врачи вылечили еще 3988 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Еще 3988 жителей Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 540 144.

Всего за сутки в Москве выявили 5700 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализировали за последние 24 часа 1598 человек с коронавирусной инфекцией. 73 пациента скончались. По данным на 19 октября, на ИВЛ находятся 639 человек.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в России выявили 33 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Накануне ведущие вирусологи высказали мнение, что четвертая волна коронавирусной инфекции в России пойдет на спад к январю 2022 года.

В свою очередь главврач Больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отметил, что ситуация в ковидных госпиталях остается очень напряженной из-за низкого уровня вакцинации.