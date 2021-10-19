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Уголовное дело в отношении органов системы профилактики возбуждено после убийства девочки в Вологде

Полина Долганова

Происшествия
Уголовное дело в отношении органов системы профилактики возбуждено после убийства девочки в Вологде
Фото: Moscow-live

Следствие возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые не смогли определить, что пребывание в семье представляло для убитой девятилетней девочки из Вологды угрозу. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает пресс-служба СК.

Ведомство также сообщает, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поощрить всех следователей и полицейских, которые раскрыли это особо тяжкое преступление.

Девочка в возрасте девяти лет пропала в Вологде в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.

Тело было найдено в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке.

Подозреваемую в убийстве девочки 40-летнюю женщину задержали. В настоящее время она отказывается от общения со следователями и находится в невменяемом состоянии.

Известно, что подозреваемую ранее судили за нецензурную брань в общественном месте. Она также состоит на учете в психоневрологическом диспансере и была лишена родительских прав.

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